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15:38, 2 октября 2023Моя страна

В Татарстане открылась выставка работ мастеров старшего поколения

В Казани открыли выставку работ мастеров из 33 районов Татарстана

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В столице Татарстана в понедельник, 2 октября, открылась выставка народного творчества ветеранов и пенсионеров республики. Как уточняет «Татар-информ», ознакомиться с экспозицией можно в Музее естественной истории Татарстана, расположенном на территории Казанского Кремля.

В агентстве отметили, что выставка приурочена к Международному дню пожилого человека.

Экспозиция выставки включает множество творческих работ, среди которых есть бижутерия, изделия из бисера и дерева, работы из керамики, картины, а также образцы лоскутного шитья.

Рассказывая о необычной выставке, председатель региональной общественной организации ветеранов РТ Хабир Иштиряков рассказал, что на ней представлена коллекция работ победителей республиканского конкурса «Ветераны — хранители национальных культур и традиций народов Республики Татарстан». По его словам, всего эксперты отобрали порядка 300 работ.

«На выставке можно увидеть творчество наших пожилых граждан из 33 районов республики. Трудно поверить, что изделия созданы руками простых людей. Они в прошлом учителя, врачи, животноводы, заводчане, водители», — подчеркнул он, добавив, что все представленные работы уникальны, поскольку мастера при их изготовлении прибегали к помощи различных техник.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа».

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    Варвара Кошечкина
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