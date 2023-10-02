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14:02, 2 октября 2023Моя страна

В Татарстане пройдет конкурс молодежных инициатив

В Казани пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В столице Татарстана Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября. Цель конкурса — создание интеллектуально-развлекательной площадки для развития молодых специалистов предприятий города, а также популяризации рабочих профессий.

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Отмечается, что проект будет состоять из трех этапов. Первый включает в себя командообразующую игру «Корпорат», второй — интеллектуально-развлекательную игру «Квиз».

На третьем этапе участников ждет конкурс проектов среди молодых специалистов предприятий и организаций Казани «Лучший по профессии-2023».

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    Фариза Бацазова
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