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08:39, 2 октября 2023Россия

Пьяный россиянин бросил годовалого ребенка и жену в перевернутом авто после ДТП

Пьяный водитель из Бурятии бросил ребенка и жену в перевернутом авто после ДТП

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пьяный водитель из Бурятии после аварии оставил в перевернутом автомобиле годовалого ребенка с женой и убежал. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации авторов канала, 27-летний россиянин сбежал, потому что испугался. Авария с участием его автомобиля произошла, так как водитель Toyota не справился с управлением, из-за чего легковой автомобиль упал на бок.

Мать с ребенком в упавшем в кювет автомобиле обнаружили проезжавшие мимо люди — они вызвали медиков. Врачи диагностировали у пострадавших ссадины и ушибы, пьяного водителя задержали.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области пьяные мужчины на катере сбили мать, которая каталась с ребенком на сапборде. У россиянки диагностировали черепно-мозговую травму и доставили в реанимацию.

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    Анастасия Шейкина
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