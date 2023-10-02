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08:56, 2 октября 2023Россия

На трассе под Москвой опрокинулся школьный автобус

РЕН ТВ: на трассе в подмосковном селе Трубино опрокинулся автобус с 30 детьми

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На трассе неподалеку от села Трубино в городском округе Щелково Подмосковья опрокинулся школьный автобус. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что в момент происшествия в салоне находились 30 детей. По его словам, транспортное средство съехало с трассы.

По предварительным данным, в результате ДТП никто из школьников не пострадал. К месту были направлены сотрудники региональных экстренных служб.

Другие подробности инцидента сейчас выясняются, добавил источник РЕН ТВ.

В сентябре сообщалось, что в Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми. Тогда пятерых человек доставили в больницу с различными травмами.

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    Анна Щербакова
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