На трассе под Москвой опрокинулся школьный автобус

РЕН ТВ: на трассе в подмосковном селе Трубино опрокинулся автобус с 30 детьми

На трассе неподалеку от села Трубино в городском округе Щелково Подмосковья опрокинулся школьный автобус. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что в момент происшествия в салоне находились 30 детей. По его словам, транспортное средство съехало с трассы.

По предварительным данным, в результате ДТП никто из школьников не пострадал. К месту были направлены сотрудники региональных экстренных служб.

Другие подробности инцидента сейчас выясняются, добавил источник РЕН ТВ.

В сентябре сообщалось, что в Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми. Тогда пятерых человек доставили в больницу с различными травмами.