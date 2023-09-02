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17:09, 2 сентября 2023Россия

В российском городе автобус въехал в остановку с людьми

В Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми, пострадали пять человек

Фото: Telegram-канал «112»

В Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми. Об этом в субботу, 2 сентября, пишет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. ДТП случилось на Трактовой улице. В результате пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Их госпитализировали с различными травмами. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно о ДТП с автобусом в другом российском городе — Екатеринбурге. В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель транспорта въехал в столб. В результате одиннадцать пассажиров пострадали, их доставили в больницу.

Перед этим сообщалось, что в Пермском крае школьный автобус съехал с дороги. Пострадали 16 человек, в том числе 15 детей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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    Олег Давыдов
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