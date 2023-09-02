Одиннадцать россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом

В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом

Утром 2 сентября в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб. Об этом сообщает управление ГИБДД по Свердловской области в Telegram-канале.

Авария произошла на перекрестке улиц Сулимова и Омской. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. В результате происшествия пострадало одиннадцать пассажиров. Их доставили в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают несколько нарядов ДПС.

Ранее в Нижнем Новгороде на Сенной площади автобус врезался в столб. Сообщалось, что автомобиль Chevrolet подрезал автобус, из-за чего тот съехал на тротуар и врезался в столб. В результате аварии пострадали пять человек.