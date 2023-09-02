Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 2 сентября 2023Россия

Одиннадцать россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом

В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Утром 2 сентября в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб. Об этом сообщает управление ГИБДД по Свердловской области в Telegram-канале.

Авария произошла на перекрестке улиц Сулимова и Омской. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. В результате происшествия пострадало одиннадцать пассажиров. Их доставили в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают несколько нарядов ДПС.

Ранее в Нижнем Новгороде на Сенной площади автобус врезался в столб. Сообщалось, что автомобиль Chevrolet подрезал автобус, из-за чего тот съехал на тротуар и врезался в столб. В результате аварии пострадали пять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении у российских войск в зоне СВО новых зенитных ракет

    Назван срок появления iPhone 15 в России

    Стало известно о планах США подписать соглашение о партнерстве с Вьетнамом

    На Западе усомнились в способности беспилотников ВСУ достичь цели

    Нурмагомедов назвал главную сложность для Махачева во втором бою с Оливейрой

    Кинолог оценил пользу онлайн консультаций ветврача

    Одиннадцать россиян пострадали в ДТП со врезавшимся в столб автобусом

    В Польше закрыли самый крупный центр для беженцев с Украины

    В «Роскосмосе» анонсировали запуск миссии на спутник Марса

    Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости