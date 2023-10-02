У российского блогера украли украшения известного бренда за три миллиона рублей

В Москве у блогера Трошиной украли украшения от Cartier за 3 миллиона рублей

Из московской квартиры блогера-искусствоведа Дианы Трошиной неизвестные вынесли коллекцию ювелирных украшений от Cartier, стоимость которых оценивается в три миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, у женщины пропало золотое колье с бриллиантами, два золотых браслета и серьги из белого золота. Трошина обратилась в полицию. Она рассказала, что последний раз украшения видела в конце августа. По словам блогера, похитить ювелирные изделия мог кто-то из рабочих или прислуги. Полиция проводит проверку.

Ранее в Москве уборщица из клининговой компании вынесла из квартиры клиента сбережения и дорогие часы на восемь миллионов рублей.