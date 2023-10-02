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10:43, 2 октября 2023Ценности

Манекенщица в костюме шара заблудилась на подиуме во время Недели моды

Кадр: видео @upnextdesigner

Манекенщица заблудилась на показе британского бренда Christian Cowan во время Недели моды в Париже. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журнала Enfnts Terribles.

На размещенных кадрах видно, как модель идет по подиуму в высоких сапогах с ремнями и костюме мехового шара, который закрывает ей обзор. Так, она сталкивается с круглым возвышением, где выступает певец Сэм Смит, и артист подтанцовки пытается направить ее в нужную сторону. Впоследствии к девушке подбежал сотрудник персонала и помог ей избавиться от массивного наряда.

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«Ни одна манекенщица не пострадала», — в свою очередь прокомментировали ситуацию на официальной странице марки.

В январе американская супермодель Кристен Макменами во время показа итальянского модного дома Valentino. 58-летняя манекенщица дефилировала в длинном серебристом платье без бретелей, розовых перчатках и черных туфлях на шпильке. Дойдя до конца подиума, женщина потеряла равновесие и рухнула на колени на глазах у зрителей. Затем она сняла неудобную обувь и продолжила выступать босиком.

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    Алина Гостева
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