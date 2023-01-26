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12:46, 26 января 2023Ценности

Модель упала на подиуме во время показа из-за неудобных туфель и попала на видео

Модель Кристен Макменами упала на подиуме на показе Valentino из-за неудобных туфель

Американская супермодель Кристен Макменами упала на подиуме во время показа итальянского модного дома Valentino. Соответствующее видео появилось в личном Telegram-канале фэшн-журналистки Яны Лукиной Superficial space cadet.

На размещенных кадрах видно, что 58-летняя манекенщица дефилировала в длинном серебристом платье без бретелей, розовых перчатках и черных туфлях на шпильке. Дойдя до конца подиума, женщина потеряла равновесие и упала на колени на глазах у зрителей. Затем она сняла неудобную обувь и продолжила выступать босиком.

Известно, что это было второе шоу Valentino, в ходе которого модели отказались от туфель из-за неустойчивых каблуков.

В сентябре 2022 года модель дважды упала на подиуме во время показа бренда одежды и обуви Alicia's Designs в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Манекенщица (имя и фамилия неизвестны) демонстрировала высокие сапоги на шпильках.

Екатерина Ештокина
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