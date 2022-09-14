Модель дважды за один показ упала на подиуме во время дефиле

TMZ: модель дважды за показ бренда Alicia's Designs упала на подиуме в Нью-Йорке

Модель дважды за показ бренда одежды и обуви Alicia's Designs, который был организован в рамках Недели моды в Нью-Йорке, упала на подиуме во время дефиле. Соответствующее видео публикует издание TMZ.

Согласно информации, манекенщица (имя и фамилия неизвестны) передвигалась по подиуму в высоких сапогах на шпильках. В первый раз она упала на колени, дойдя до его середины. Затем девушка встала, сделала несколько шагов и снова потеряла равновесие перед многочисленными зрителями.

Отмечается, что в конце показа, когда все модели вышли на поклон, героиня материала отказалась от каблуков и появилась на подиуме босиком.

Ранее в сентябре российская модель София Стейнберг приняла участие в показе люксового бренда Fendi, который был посвящен 25-летию модели сумки Fendi Bagette, на Неделе моды в Нью-Йорке. Манекенщица из Новосибирска появилась на подиуме в меховом джемпере серого цвета, юбке до колен, оформленной блестящими пайетками, гетрах и ботинках. Ее образ дополнили кепка, украшенная стразами, длинные серьги и сумка упомянутой марки.