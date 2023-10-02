Россиянам назвали единственный разрешенный перед сном вид кофе

Шеф-бариста Ильин рекомендовал перед сном пить растворимый кофе

Шеф-бариста Евгений Ильин рассказал о единственном виде кофе, который можно пить на ночь. Его цитирует Life.

Специалист рекомендовал россиянам перед отходом ко сну воздержаться от употребления натурального кофе в зернах. Вместо него лучше выбирать растворимые варианты. Также Ильин назвал разрешенным на ночь напитком кофе на основе цикория, так как в нем содержится меньше кофеина и больше вещества теобромина, которое успокаивает нервную систему.

При этом последнюю чашку натурального кофе лучше выпивать не позднее, чем за три часа до отхода ко сну, чтобы избежать бессонницы. «Организму требуются время и силы, чтобы переработать кофеин и вывести его естественным путем», — пояснил он.

Ранее ученые из Университета Цукубы обнаружили, что растительное вещество тригонеллин, содержащееся в кофе, способно предотвратить возрастные нарушения работы мозга. Исследователи считают, что это вещество в перспективе могут начать использовать для предотвращения возрастных нарушений памяти.

