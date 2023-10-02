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19:34, 2 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали единственный разрешенный перед сном вид кофе

Шеф-бариста Ильин рекомендовал перед сном пить растворимый кофе

Фото: Noora AlHammadi / Unsplash

Шеф-бариста Евгений Ильин рассказал о единственном виде кофе, который можно пить на ночь. Его цитирует Life.

Специалист рекомендовал россиянам перед отходом ко сну воздержаться от употребления натурального кофе в зернах. Вместо него лучше выбирать растворимые варианты. Также Ильин назвал разрешенным на ночь напитком кофе на основе цикория, так как в нем содержится меньше кофеина и больше вещества теобромина, которое успокаивает нервную систему.

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При этом последнюю чашку натурального кофе лучше выпивать не позднее, чем за три часа до отхода ко сну, чтобы избежать бессонницы. «Организму требуются время и силы, чтобы переработать кофеин и вывести его естественным путем», — пояснил он.

Ранее ученые из Университета Цукубы обнаружили, что растительное вещество тригонеллин, содержащееся в кофе, способно предотвратить возрастные нарушения работы мозга. Исследователи считают, что это вещество в перспективе могут начать использовать для предотвращения возрастных нарушений памяти.

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    Наталья Обрядина
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