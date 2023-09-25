GeroScience: вещество в кофе предотвратило возрастные нарушения работы мозга

Ученые из Университета Цукубы обнаружили, что растительное вещество, содержащееся в кофе, способно предотвратить возрастные нарушения работы мозга, а также улучшить память. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В ходе эксперимента авторы в течение 30 дней давали мышам тригонеллин (TG) — растительный алкалоид, содержащийся в кофе, а также в семенах пажитника и редьке. Подопытные изначально были генетически модифицированы таким образом, что они быстрее старели.

После курса TG животные проходили тест на когнитивные способности, включая память и пространственное восприятие. Испытуемые, получавшие растительное вещество, показали гораздо лучшие результаты по сравнению со своими сородичами, которые не употребляли TG. В частности, они стали лучше усваивать, структурировать и применять информацию об окружающей среде.

Последующий транскриптомный анализ гиппокампа показал, что сигнальные пути, связанные с развитием нервной системы, функцией митохондрий, синтезом АТФ, воспалением, аутофагией и высвобождением нейромедиаторов, были значительно лучше в группе TG. Кроме того, природный алкалоид подавил нейровоспаление. Команда считает, что тригонеллин — перспективный кандидат для предотвращения возрастных нарушений памяти.

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