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11:53, 20 июля 2023Наука и техника

Эспрессо признали полезным для профилактики болезни Альцгеймера

Эспрессо оказался эффективен для борьбы с болезнью Альцгеймера

Фото: tabitha turner / Unsplash

Команда специалистов из Веронского университета (Италия) признала эспрессо полезным для профилактики болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

В ходе лабораторных испытаний авторы рассмотрели воздействие соединений, содержащихся в кофе, на тау-белки, ассоциируемые с болезнью Альцгеймера. Химический состав эспрессо был определен методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Для дальнейших экспериментов были отобран кофеин, тригонеллин, флавоноид генистеин и теобромин. затем эти молекулы, а также отдельно цельный экстракт кофе погрузили в пробирки вместе с укороченной формой тау-белка на 40 часов.

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По мере увеличения концентрации экстракта эспрессо, кофеина или генистеина фибриллы укорачивались и не формировали более крупных слоев, при этом цельный экстракт показал наиболее выраженную эффективность. Оказалось, что укороченные фибриллы не токсичны для клеток.

Другая серия экспериментов показала, что кофеин и экстракт эспрессо могут связывать предварительно сформированные тау-фибриллы. Это говорит о том, что соединения, содержащиеся в кофе, можно использовать для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Специалисты подчеркивают, что пока результаты предварительные и потребуются новые исследования, чтобы подтвердить полученные выводы.

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    Елена Апазиди
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