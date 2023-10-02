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13:29, 2 октября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о приближении заморозков

Синоптик Шувалов спрогнозировал заморозки в Москве в конце недели

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Значительное похолодание и заморозки в Москве и Московской области можно ждать уже к концу первой недели октября. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Похолодание, которое грядет в конце недели, будет достаточно сильное и затронет практически всю Московскую область. Начнется оно в пятницу с ветренной погодой и очень дождливой, с большим количеством осадков в пятницу. Ветер с юго-западного переменится на северо-западный, и дневная температура в пятницу уже будет не выше 9-11 градусов. Еще ниже — 7-9 тепла днем — в субботу и воскресенье, ночью температура будет близкая к нулю градусов», — сказал синоптик.

Заморозки будут уже, скорее, повсеместными, нежели локальными. Холодная погода и сохранится в самом начале следующей недели, то есть понедельник тоже холодный день и тоже с опасностью заморозков на почве

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части страны побиты семь температурных рекордов за два дня. 29 и 30 сентября нехарактерно теплая погода стояла во Пскове, Санкт-Петербурге, Новгороде, Тамбове, Брянске, Рязани и Твери.

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