В России зафиксировали семь температурных рекордов за два дня

Вильфанд: в России побиты семь температурных рекордов за два дня

В европейской части России побиты семь температурных рекордов за два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Среди городов-рекордсменов по самой теплой температуре 29 и 30 сентября стали Псков, Санкт-Петербург, Новгород, Тамбов, Брянск, Рязань и Тверь.

Из-за теплой погоды в Москве может позже наступить начало отопительного сезона. Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал во второй декаде октября мощное потепление и солнечную погоду. Температура в этом месяце может быть на три градуса выше климатической нормы, а количество осадков сократится на 20 процентов от нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что с октября по март в северных районах Европейской части России, Уральском и Сибирском федеральных округах и в Якутии температура будет выше нормы. Однако в северной и северо-восточных частях Дальневосточного федерального округа показатели термометра опустятся ниже климатической нормы. Москвичей будет ждать теплая, но изменчивая погода зимой. В остальных регионах погода будет в рамках нормы.