Москвичам пообещали нехолодную зиму

Метеоролог Вильфанд пообещал москвичам нехолодную зиму

Предстоящая зима в Москве будет нехолодной. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей «Москва» (АГН «Москва»).

Специалист подчеркнул, что будущей зимой погода будет «очень изменчивой». Он добавил, что, согласно предварительным оценкам, в период с октября по март в северных районах Европейской части России, Уральском и Сибирском федеральных округах и на большей части Якутии температура будет выше нормы. Напротив, в северной и северо-восточных частях Дальневосточного федерального округа ожидается, что показатели термометра опустятся ниже климатической нормы.

«На остальной территории страны температурный фон ожидается близкий к своим многолетним значениям», — заключил Вильфанд.

В этот же день стало известно, что москвичей предупредили о похолодании в ближайшие выходные.