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10:10, 25 сентября 2023Среда обитания

Москвичам предрекли более позднее начало отопительного сезона

Синоптик Тишковец предрек более позднее начало отопительного сезона в Москве

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

Москву может ждать более позднее начало отопительного сезона в октябре из-за теплой погоды. Возможность наступления такой ситуации в столице предрек синоптик Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам специалиста, во второй декаде предстоящего месяца в Москве существует высокая вероятность мощного потепления и солнечной погоды. Он отметил, что температура в октябре обещает быть на три градуса выше климатической нормы, а количество осадков — напротив, на 20 процентов ниже нормы. Синоптик добавил, что в связи с прогнозами примерная дата включения отопления в домах может быть смещена на две недели, до второй половины октября.

«Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ №354, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже плюс 8 градусов по Цельсию. По предварительному прогнозу, такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается», — пояснил Тишковец.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Московской области о том, что с 25 сентября ожидается заметное похолодание. По его словам, температура опустится до плюс 15 градусов.

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    Полина Кислицына
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