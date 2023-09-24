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08:17, 24 сентября 2023Россия

Синоптик предупредил о заметном похолодании в Москве

Синоптик Вильфанд: с 25 сентября в Москве ожидается заметное похолодание

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с 25 сентября в Москве и Подмосковье ожидается заметное похолодание. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, температура опустится до плюс 15 градусов. «Ночь еще теплая: плюс 10–12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне плюс 17–19 градусов. Покажется, что это такое невероятное похолодание», — сказал Вильфанд.

При этом синоптик спрогнозировал в столице «комфортный конец сентября». По его словам, в течение всей недели, несмотря на похолодание, температура будет выше нормы на 3-4 градуса.

Ранее сотрудник Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что период теплой и сухой погоды — бабьего лета — в Москве завершится в начале-середине следующей недели. Синоптик добавила, что пока столичный регион не покидает умеренное тепло.

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    Марина Совина
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