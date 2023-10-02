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07:47, 2 октября 2023Россия

Регионы России увеличили закупки вакцин от коронавируса

РБК: в 2023 году регионы России увеличили закупки вакцин от коронавируса
СюжетМасочный режим:

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

За последние восемь месяцев — с январь по август 2023 года — регионы увеличили закупки вакцин от коронавируса, подсчитал РБК на основе данных аналитической компании Headway Company.

Так, за первые восемь месяцев 2023 года регионы России закупили 109 тысяч упаковок вакцин от коронавируса, что в полтора раза больше, чем за весь прошлый год — 69,6 тысяч упаковок. Объем закупок в денежном выражении увеличился с 5,5 раза с 56,6 млн до 313,3 млн рублей.

Увеличение закупок вакцин от COVID-19 связано с тем, что Минздрав с весны этого года перестал поставлять вакцины централизованно. В 2023 году вакцины закупили регионы, которые в прошлом году не делали этого вообще. Лидером по объему закупок стали Волгоградская область (24,1 тысяча упаковок), Санкт-Петербург и Нижегородская область (20,1 и 20 тысяч упаковок). В денежном выражении больше всего заплатить пришлось Нижегородской области — 111,1 млн рублей.

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Помимо увеличения закупок изменилась и их структура. Так, если в 2022 году почти весь объем приходился на «Спутник Лайт» (48,1 тысяча упаковок), используемый для ревакцинации, то сейчас регионы, по подсчетам аналитиков, приобретают «Конвасэл» — вакцину, которая разработана в Санкт-Петербурге. Объем ее закупок составил 84,3 тысячи упаковок, «Спутника Лайт» — 23,3 тысячи. «Спутник V» регионы вообще не закупали самостоятельно в 2023 году.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом.
Так, в Тульской области масочный режим рекомендовали соблюдать посетителям и персоналу всех медицинских учреждений, в части поликлиник и больниц Тюмени также советуют носить средства индивидуальной защиты. Помимо этого, в Псковской области анонсировали возвращение обязательного масочного режима в больницы региона. В Саратовской области маски уже обязаны носить медперсонал больниц, в Пермском крае их рекомендовали использовать главврачам поликлиник и больниц.

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    Анастасия Шейкина
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