Очередная европейская страна изъяла автомобиль с российским номерами

Власти Германии сообщили, что Чехия изъяла автомобиль с российскими номерами

Очередная страна Евросоюза (ЕС) — Чехия — изъяла по меньшей мере одну машину с российскими номерами. Об этом сообщили власти Германии в ответе на запрос депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгения Шмидта, оказавшийся в распоряжении «Известий».

«Федеральному правительству известно, что в Чехии произошла конфискация частного легкового автомобиля, прибывшего из России», — говорится в письме.

Отмечается, что первые случаи изъятия транспортных средств с российской регистрацией были зарегистрированы в ФРГ. Подобные действия немецкая таможня обосновала исполнением санкций Европейского союза, сославшись на статью 3i регламента Совета ЕС № 833/2014.

«Федеральное правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС, — добавили в Минфине Германии. — Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС № 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь».

Между тем французские власти еще в середине сентября заявляли, что не будут следовать примеру соседей по союзу и не собираются вводить ограничение на въезд автомобилей с российскими номерами. Ни Франция, ни Хорватия не делали публичных заявлений о введении такого запрета.

Ранее Болгария решила ввести запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Об этом заявил глава местной пограничной полиции Антон Златанов. По его словам, ограничение на проезд транспортных средств с российскими номерами начнет действовать до конца понедельника, 2 октября.

