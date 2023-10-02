Еще одна страна ЕС решила ввести запрет на въезд машин с российскими номерами

Болгария введет запрет на въезд машин с российскими номерами 2 октября

Еще одна страна Евросоюза (ЕС), Болгария, решила ввести запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Об этом заявил глава местной пограничной полиции Антон Златанов, передает РИА Новости.

По его словам, ограничение на проезд транспортных средств с российскими номерами начнет действовать до конца понедельника, 2 октября. Отмечается, что запрет касается не только легковых автомобилей, но и грузовых.

Златанов не смог уточнить, сколько машин из России въезжает в Болгарию ежемесячно. При этом он подчеркнул, что их не так много.

Ранее в сентябре стало известно, что Норвегия собирается ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. В министерстве иностранных дел королевства сообщили, что ограничение вступит в силу в ночь на 3 октября.