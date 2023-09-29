Еще одна страна Европы введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

МИД Норвегии: страна вводит запрет на въезд машин с российскими номерами

Еще одна европейская страна, Норвегия, вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел королевства.

В ведомстве сообщили, что ограничение на проезд машин с регистрацией РФ вступит в силу в ночь со 2 на 3 октября.

При этом предусмотрены исключения для граждан Евросоюза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и дипломатов. Кроме того, въезд на российских транспортных средствах может быть разрешен по гуманитарным причинам, к примеру, в случае острого заболевания, смерти или похорон.

Также уточняется, что запрет не распространяется на автомобили, в которых более десяти посадочных мест. Таким образом, границу все еще можно пересекать на автобусах.

Ранее в сентябре таможня Литвы озвучила владельцам российских автомобилей сроки для вывоза транспортных средств с территории Евросоюза (ЕС). Так, стало известно, что авто с номерами РФ, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и всю территорию ЕС в течение полугода со дня прибытия.