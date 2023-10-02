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05:31, 2 октября 2023Путешествия

Тревел-блогер предостерег туристов от трех позорных действий в Дагестане

Блогер «Дзена» предостерег туристок от курения в Дагестане

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер и путешественник предостерег туристов от трех позорных действий в Дагестане. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что за неправильное поведение путешественников могут выгнать из республики и даже не впустить обратно. В частности, в регионе жестко осуждается распитие алкогольных напитков. «Показаться на публике в нетрезвом виде — это верх неприличия, — пояснил он. — Местные будут очень возмущены таким поведением. Может дойти вплоть до серьезных последствий».

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Также, по словам блогера, в Дагестане запрещено курить женщинам. Местные жители считают, что курение для девушки — неприличное занятие. «Поэтому туристкам, которые не хотят отказываться от привычки на время поездки, нужно быть морально готовыми буквально прятаться по углам», — добавил он.

Более того, путешественник подчеркнул, что жители республики негативно относятся к использованию бранных слов. «Нельзя сказать, что люди уж совсем не используют мат, вот только жесткое табу касается нецензурщины в присутствии старших, детей и женщин», — резюмировал он.

Ранее в сентябре российские туристы побывали в Дагестане и описали поездку фразой «самое большое разочарование». По словам путешественников, дополнительных услуг на пляже почти нет, лежаков катастрофически не хватает. Неприятно удивило россиян и отсутствие интернета во многих локациях:

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    Фариза Бацазова
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