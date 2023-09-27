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16:39, 26 сентября 2023Путешествия

Туристы описали поездку в Дагестан фразой «самое большое разочарование»

Читатель «Тонкостей туризма» пожаловался на мутную воду в море в Дагестане

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российские туристы побывали в Дагестане и описали поездку фразой «самое большое разочарование». Своими впечатлениями они поделились на портале «Тонкости туризма», их отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации Георгий Ковалев рассказал, что решил поехать на Кавказ из-за невозможности отправиться в «любимую Европу». «Наш выбор лег на обзорный тур, — пояснил он. — Мне было интересно посетить Дербент, побывать в Гунибе, а супруга мечтала понежиться на берегу Каспийского моря. За пять дней нам предлагали увидеть главные достопримечательности региона, стоимость — чуть более 35 тысяч рублей с человека».

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Главным разочарованием для супруги россиянина стал отдых на Каспийском море. «В социальных сетях много негативных отзывов о побережье, но в Дагестане проблема с чистотой реально стоит на первом месте, — пожаловался читатель портала. — Вода мутная, слова федеральных чиновников о создании кластера выглядят на этом фоне смешно».

Более того, по словам путешественника, дополнительных услуг на пляже почти нет, лежаков катастрофически не хватает. «Неприятно удивило отсутствие интернета во многих локациях: загрузить видео в социальные сети проблематично, — отметил он. — Мне, как работнику-удаленщику, который всегда должен быть на связи, этот факт доставил дискомфорт».

При этом мужчина подчеркнул, что природа Дагестана и люди — это то, ради чего стоит еще раз приехать в республику. «Сейчас, спустя пару месяцев после путешествия, я склонен считать, что самое главное богатство Дагестана — все же не только природа, а именно люди, — указал он. — При этом не все местные жители рады туристическому буму из-за повышения цен, также неприятно удивило злоупотребление алкогольными напитками».

Ранее в сентябре россиянин поехал отдыхать с семьей в Дербент и оказался ночью на улице с женой и двумя детьми. По словам туриста, они отправились в отпуск на машине и долго не могли найти арендованный гостевой дом.

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    Фариза Бацазова
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