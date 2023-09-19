Россиянин поехал отдыхать в Дагестан и оказался на улице ночью с женой и детьми

Читатель «Тонкостей туризма» пожаловался на низкое качество жилья в Дербенте

Россиянин поехал отдыхать с семьей в Дербент, Дагестан, и оказался ночью на улице с женой и двумя детьми. Своими впечатлениями о поездке он поделился с порталом «Тонкости туризма».

По словам туриста, они отправились в отпуск на машине и долго не могли найти арендованный гостевой дом. По дороге отдыхающим попадались мусорные контейнеры, «которые не убирают, похоже, годами». Добравшись до места, семья обнаружила, что район заполнен белой пылью из-за расположенных рядом строек.

«Везде переполненные мусорки, огороженные металлопрофилем, убирать это безобразие никто не спешит. Запах соответствующий! После всего увиденного у нас тут же возникло желание поменять место пребывания», — отметил читатель портала.

Туристы отправились искать новое жилье у моря и расположились в другом гостевом доме, хозяин которого согласился принять их за четыре тысячи рублей в день вместо пяти. По словам автора, мужчина показался вежливым и гостеприимным, однако помогать с ремонтом сломанного вентилятора и москитных сеток не захотел. Кроме того, он устроил скандал из-за дочери россиянина, которая легла спать в гостиной, а не в арендованной комнате.

В последнюю ночь отпуска хозяин жилья потребовал заплатить больше за проживание, но семейство отказалось. В результате дагестанец выдворил их из дома, хотя дети уже спали.

«Конечно, нельзя по одному человеку судить обо всех: как говорят, в семье не без урода», — заключил автор.

Ранее россиянка, побывавшая на популярном курорте Дагестана, описала местный отель фразой «антисанитария, тараканы». Кроме того, по словам россиянки, в городе к ней подошли пьяные местные жители и попросили деньги на алкоголь. Получив отказ, они начали угрожать путешественнице.