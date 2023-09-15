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05:45, 15 сентября 2023Путешествия

Россиянка посетила Дагестан и описала поездку фразой «антисанитария, тараканы»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на антисанитарию в отеле Дербента

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россиянка, побывавшая на популярном курорте Дагестана, описала местный отель фразой «антисанитария, тараканы». Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Читательница сайта рассказала, что приехала в Дербент отдохнуть на берегу Каспийского моря. Она не бронировала номер заранее и заселилась в отель, который встретился ей по дороге. Туристка отметила чистоту, свежий ремонт и оснащение жилья. Но на второй день пребывания россиянку переселили в другое место в 1,5 километра от отеля.

«Это был старый двухэтажный дом с плохим ремонтом и старой мебелью. Пыльно, антисанитария, тараканы», — отметила автор отзыва. Она добавила, что жилье находилось рядом с мечетью и ей мешали громкие звуки.

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Кроме того, по словам россиянки, в городе к ней подошли пьяные местные жители и попросили деньги на алкоголь. Получив отказ, они начали угрожать путешественнице.

Также она отметила плохую инфраструктуру на пляжах. «Мест для переодевания мало, туалетов нет, приходилось бегать по ближайшим кафе», — пожаловалась автор блога. Туристка заключила, что в целом поездка в Дагестан ей понравилась, но было и то, что «не оправдало ожиданий».

Ранее другая российская туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «мусор повсюду». Она также посоветовала отдыхающим не пить алкоголь в общественных местах и не надевать вызывающие наряды.

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    Мария Борисова
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