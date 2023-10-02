Россиянам назвали устаревшие модели джинсов

Российская стилистка Ольга Ульянова назвала джинсы-скинни устаревшими

Стилистка Ольга Ульянова назвала россиянам устаревшие модели джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

По словам эксперта, актуальность утратили скинни, поскольку они подчеркивают недостатки фигуры. Вдобавок она выделила рваные джинсы, с декоративными деталями и эффектом потертостей. Ульянова пояснила, что данные варианты являются непрактичными, и в целом смотрятся неопрятно.

Кроме того, перестали быть трендовыми джинсы mom (джинсы с завышенной талией и прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, — прим. «Ленты.ру»). Упомянутая модель прибавляют лишний объем в области бедер и живота.

Перечисленные фасоны рекомендуется заменить джинсами-клеш на высокой посадке и классические прямые джинсы. Как отмечает собеседница издания, они визуально вытягивают силуэт и отлично сочетаются с другими предметами гардероба.

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