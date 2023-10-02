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13:49, 2 октября 2023Ценности

Россиянам назвали устаревшие модели джинсов

Российская стилистка Ольга Ульянова назвала джинсы-скинни устаревшими

Фото: Kichigin / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Ольга Ульянова назвала россиянам устаревшие модели джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

По словам эксперта, актуальность утратили скинни, поскольку они подчеркивают недостатки фигуры. Вдобавок она выделила рваные джинсы, с декоративными деталями и эффектом потертостей. Ульянова пояснила, что данные варианты являются непрактичными, и в целом смотрятся неопрятно.

Кроме того, перестали быть трендовыми джинсы mom (джинсы с завышенной талией и прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, — прим. «Ленты.ру»). Упомянутая модель прибавляют лишний объем в области бедер и живота.

Перечисленные фасоны рекомендуется заменить джинсами-клеш на высокой посадке и классические прямые джинсы. Как отмечает собеседница издания, они визуально вытягивают силуэт и отлично сочетаются с другими предметами гардероба.

Ранее Наталья Осиновская перечислила россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. В предстоящем сезоне актуальными будут кожаные вещи, деним, платья и юбки с разрезами. Помимо этого, стоит обратить внимание на брючные костюмы оверсайз и приталенного силуэта.

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    Мария Винар
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