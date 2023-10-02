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14:38, 2 октября 2023Забота о себе

Трудоголиков предупредили о риске развития тяжелой болезни в пожилом возрасте

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Страдающие трудоголизмом люди входят в зону повышенного риска развития депрессии в зрелом возрасте, заявила заведующая кафедрой терапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Светлана Бернс. Какие категории людей чаще всего страдают от этой тяжелой болезни, врач рассказала в беседе с aif.ru.

Бернс предупредила, что люди пожилого возраста на 30 процентов чаще сталкиваются с депрессией, чем взрослое население в целом. При этом, по ее словам, больше других рискуют встретить старость с депрессией трудоголики, одинокие мужчины и в целом одинокие люди.

Терапевт объяснила, что депрессию у пожилых людей вызывают не только социальные и другие внешние факторы, но и состояние здоровья: болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, патологии щитовидной железы, прием некоторых лекарств.

Депрессия — это не просто плохое настроение. Это серьезное психическое заболевание, которое не только снижает качество жизни, но и утяжеляет течение имеющихся телесных болезней

Светлана Бернсврач-терапевт, профессор
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По словам Бернс, если молодые люди в возрасте около 30 лет ощущают себя стариками, им необходимо обратиться к врачу для профилактики развития различных болезней. Также для улучшения качества жизни следует отказаться от вредных привычек и не забывать о социальной жизни, добавила врач. «Общение — важный аспект здорового старения. Регулярные встречи с друзьями, семьей и другими людьми помогают снизить риск появления чувства одиночества и развития депрессии», — подвела итог Бернс.

Ранее невролог Елена Дорофеева назвала способы без лекарств поддержать нервную систему. Она посоветовала больше заниматься спортом и чаще общаться с животными.

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    Вера Владзиевская
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