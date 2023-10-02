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21:38, 2 октября 2023Забота о себе

Диетолог назвал суточную норму кисломолочных продуктов

Врач Гинзбург порекомендовал ежедневно употреблять кисломолочные продукты

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik назвал суточную норму кисломолочных продуктов.

Специалист подчеркнул, что одна-две порции таких продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий. Также, по словам врача, кисломолочные продукты содержат качественный белок и мало сахара.

Диетолог порекомендовал ежедневно выпивать стакан кефира, а также съедать упаковку творога массой 200 граммов или две столовые ложки сметаны.

Гинзбург также призвал выбирать фермерские продукты. По его словам, продукты с сахаром не стоит рассматривать как кисломолочные.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление некоторых продуктов благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и позволяет сохранить ее здоровой. Она указала, что от печени зависит выработка здорового холестерина в крови. Среди продуктов, которые влияют на это, врач особо выделила три: творог, йогурт и яйца.

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    Марина Совина
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