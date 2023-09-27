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13:33, 27 сентября 2023Забота о себе

Диетолог назвала три важных для здоровья печени продукта

Врач Соломатина: для выработки здорового холестерина нужно есть творог и яйца

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Употребление некоторых продуктов благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и позволяет сохранить ее здоровой, рассказала диетолог Елена Соломатина. Важные для этого продукты она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина указала, что от печени зависит выработка здорового холестерина в крови. Среди продуктов, которые влияют на это, врач особо выделила три: творог, йогурт и яйца.

По словам диетолога, чтобы плохой холестерин не оседал на стенках сосудов, нужно есть жирную рыбу, льняное масло и печень трески. «Также жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны. От ее пластичности зависит фильтрация полезных веществ в организме. А миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов», — объяснила Соломатина.

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    Александра Лисица
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