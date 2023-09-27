Диетолог назвала три важных для здоровья печени продукта

Врач Соломатина: для выработки здорового холестерина нужно есть творог и яйца

Употребление некоторых продуктов благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и позволяет сохранить ее здоровой, рассказала диетолог Елена Соломатина. Важные для этого продукты она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина указала, что от печени зависит выработка здорового холестерина в крови. Среди продуктов, которые влияют на это, врач особо выделила три: творог, йогурт и яйца.

По словам диетолога, чтобы плохой холестерин не оседал на стенках сосудов, нужно есть жирную рыбу, льняное масло и печень трески. «Также жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны. От ее пластичности зависит фильтрация полезных веществ в организме. А миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов», — объяснила Соломатина.

Ранее диетолог Наталья Сычева назвала самую бесполезную кашу. По ее словам, манная каша наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки.

