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15:11, 26 сентября 2023Забота о себе

Названа самая бесполезная каша

Диетолог Сычева: манная каша наименее полезна из-за отсутствия клетчатки

Кадр: Всегда Вкусно! / YouTube

Манная каша в рационе приносит наименьшую пользу, рассказала диетолог Наталья Сычева. Самую бесполезную кашу она назвала в беседе с радио Sputnik.

По словам Сычевой, такая каша наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки. «Клетчатка нам дает витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — уточнила диетолог.

Специалистка также добавила, что из-за низкого содержания клетчатки это блюдо вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови. «Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления у нас быстрее поднимается уровень сахара в крови, чем после цельнозерновой каши, например, гречневой. То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами», — заключила Сычева.

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    Александра Лисица
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