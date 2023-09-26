Названа самая бесполезная каша

Диетолог Сычева: манная каша наименее полезна из-за отсутствия клетчатки

Манная каша в рационе приносит наименьшую пользу, рассказала диетолог Наталья Сычева. Самую бесполезную кашу она назвала в беседе с радио Sputnik.

По словам Сычевой, такая каша наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки. «Клетчатка нам дает витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — уточнила диетолог.

Специалистка также добавила, что из-за низкого содержания клетчатки это блюдо вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови. «Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления у нас быстрее поднимается уровень сахара в крови, чем после цельнозерновой каши, например, гречневой. То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами», — заключила Сычева.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о вредных для школьников завтраках. Родителям, по мнению Соломатиной, не следует готовить школьникам на завтрак растворимые каши, бутерброды, сладкий чай или какао.