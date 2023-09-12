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16:17, 12 сентября 2023Забота о себе

Диетолог предупредила о вредных для школьников завтраках

Диетолог Соломатина: из-за сладкого с утра школьник будет быстро терять энергию

Фото: Amirali Mirhashemian / Unsplash

Из-за неправильного завтрака с утра ребенок будет быстро терять энергию в школе, предупредила диетолог Елена Соломатина. О вредных для школьников завтраках она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Родителям, по мнению Соломатиной, не следует готовить школьникам на завтрак растворимые каши, бутерброды, сладкий чай или какао. Из-за большого количества сахара ребенок просыпается быстро и становится бодрым, однако на занятиях бодрость исчезает. Уже к концу первого урока после такого завтрака школьник начинает терять энергию и засыпать.

«А все потому, что от сладкого и булочек подскакивает уровень глюкозы в крови, а потом происходит обратная реакция. Резервы организма исчерпались, выработалось много инсулина», — объяснила диетолог.

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    Александра Лисица
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