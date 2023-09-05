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18:31, 5 сентября 2023Забота о себе

Педиатр предупредила о грозящих школьникам заболеваниях

Педиатр Татаркина: из-за статичных поз у школьников нарушается работа сердца

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Нагрузка на организм и нервную систему школьника с началом учебного года меняется, что грозит риском развития некоторых заболеваний, предупредила педиатр Ольга Татаркина. О распространенных среди школьников болезнях она рассказала в беседе с «Известиями».

Педиатр обратила внимание, что большая часть школьной жизни детей протекает в статичных позах, из-за чего у них повышается риск развития заболеваний позвоночника и суставов. Она предупредила, что при сколиозе грудного отдела позвоночника нарушается работа сердца и легких, а изменения в шейном отделе позвоночника могут привести к нарушению кровотока в сосудах шеи, и, как следствие, к головным болям и повышенной утомляемости. По этой причине детям важно следить за осанкой и обязательно принимать участие в физкультминутках, подчеркнула врач.

Совсем не полезны для детского позвоночника тяжелые нагрузки, особенно несимметричная нагрузка на мышцы спины, например, ношение тяжелой сумки или рюкзака постоянно на одном плече. Занятия оздоровительной гимнастикой и спортом также играют важную роль

Ольга Татаркина педиатр

Татаркина также указала на то, что дети нередко пропускают завтраки из-за отсутствия аппетита по утрам, не всегда полноценно обедают в школе, а после могут употреблять вредные закуски. Однако, по словам врача, если не уделять достаточного внимания, это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом, а также создает риск дефицита необходимых питательных веществ, витаминов и микроэлементов.

Помимо этого, продолжила педиатр, в детских коллективах достаточно часто происходит заражение респираторными, кишечными и воздушно-капельными инфекциями. «Подводя итог, хочу сказать, что всех перечисленных проблем можно избежать, если придерживаться рекомендаций специалистов. Кроме того, важны регулярные профилактические обследования», — заключила Татаркина.

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Ранее врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко назвала россиянам продукты, позволяющие лучше соображать. В сытный и полезный завтрак школьника, продолжила Кононенко, можно включить куриные яйца, которые кроме глицина содержат и лецитин, полезный для работы мозга.

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    Александра Лисица
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