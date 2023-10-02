Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:56, 2 октября 2023Культура

Раскрыта судьба пса звезды «Солдатов» Гришечкина

Пес звезды «Солдатов» Гришечкина продолжает жить в квартире артиста

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пес российского актера и звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина, которого не стало в ночь на 16 сентября, продолжает жить в квартире артиста. Об этом «Комсомольской правде» рассказал бывший директор Гришечкина Максим Миллер.

По его словам, дочь актера Ольга точно не будет забирать пса по имени Беня к себе. «Я регулярно приезжаю к Бене, гуляю с ним и покупаю корм. Когда я не могу этого сделать, Беню на прогулку выводит консьержка Ольга Михайловна», — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что заберет собаку чуть позже, так как на данный момент ему нужно найти работу и «немного прийти в себя». «А Беня пока находится в своем родном доме, где ему все знакомо. Он не заперт, не голодает, с ним гуляют. Корм у него есть. Все в подъезде знают Беню и помнят его хозяина. Пес не пропадет!» — заключил бывший директор артиста.

Ранее стало известно, когда Вячеслав Гришечкин записал свое последнее любовное послание к бывшей возлюбленной Диане Бичаровой.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Беспрецедентная дезинформация»: в Еврокомиссии оценили парламентские выборы в Словакии. Как это затронет Украину?

    Россиянам назвали способы обезопасить себя от отравления популярными продуктами

    Заведующая российским детсадом лишилась работы из-за нюдсов

    Рост скидок предрекли на один тип жилья в России

    Назван срок завершения строительства новых высокоскоростных магистралей

    В УЕФА задумались об изменении формата еврокубков

    Опубликовано видео с места падения украинского беспилотника в российском регионе

    Названа причина опрокидывания автобуса со школьниками в кювет

    Еще одна страна ЕС решила ввести запрет на въезд машин с российскими номерами

    Россиянин поссорился с женой на даче и поджег ее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости