Раскрыта судьба пса звезды «Солдатов» Гришечкина

Пес звезды «Солдатов» Гришечкина продолжает жить в квартире артиста

Пес российского актера и звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина, которого не стало в ночь на 16 сентября, продолжает жить в квартире артиста. Об этом «Комсомольской правде» рассказал бывший директор Гришечкина Максим Миллер.

По его словам, дочь актера Ольга точно не будет забирать пса по имени Беня к себе. «Я регулярно приезжаю к Бене, гуляю с ним и покупаю корм. Когда я не могу этого сделать, Беню на прогулку выводит консьержка Ольга Михайловна», — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что заберет собаку чуть позже, так как на данный момент ему нужно найти работу и «немного прийти в себя». «А Беня пока находится в своем родном доме, где ему все знакомо. Он не заперт, не голодает, с ним гуляют. Корм у него есть. Все в подъезде знают Беню и помнят его хозяина. Пес не пропадет!» — заключил бывший директор артиста.

Ранее стало известно, когда Вячеслав Гришечкин записал свое последнее любовное послание к бывшей возлюбленной Диане Бичаровой.