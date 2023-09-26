Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:14, 26 сентября 2023Культура

Названа дата последнего любовного послания звезды «Солдатов» Гришечкина

Звезда «Солдатов» Гришечкин записал последнее любовное послание почти год назад

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Стало известно, когда российский актер и звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин, которого не стало в ночь на 16 сентября, записал свое последнее любовное послание к бывшей возлюбленной Диане Бичаровой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Светский хроник».

Автор портала, экс-ведущая радио «Комсомольская правда» Алена Мартынова рассказала, что видео, которое на днях представили в шоу «Малахов» в качестве последнего послания артиста, было записано почти год назад — в ноябре 2022 года. Редактор канала отметила, что знает об этом «из первых уст», ведь именно тогда она эксклюзивно получила послание актера и опубликовала его на своем портале.

Мартынова добавила, что ведущий программы «Малахов» обдурил зрителей, заявив о том, что запись является свежей. «Андрей Малахов в своем ток-шоу продолжает делать сенсации на костях», — подчеркнула она.

В опубликованном ролике Гришечкин заявляет, что всегда будет помнить свою экс-возлюбленную: «У тебя появилась какая-то новая, бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники и на любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать».

Ранее стало известно, что звезда сериала «Солдаты» испытывал проблемы с алкоголем.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают решить проблему госкомпании?

    Заболеваемость COVID-19 в России снова резко выросла

    ФНС разблокировала банковские счета ИП Елены Блиновской

    Россиян предупредили о рисках после погашения ипотеки

    Осы набросились на полицейских при задержании угонщика

    Ценам на нефть предрекли резкий рост

    Под Москвой мужчина поджег российский флаг и попал на видео

    В ВСУ назвали огромной проблемой превосходство ВС России в воздухе

    Назван способ отличить оригинальные Apple Watch от поддельных

    Названа дата последнего любовного послания звезды «Солдатов» Гришечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости