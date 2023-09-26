Названа дата последнего любовного послания звезды «Солдатов» Гришечкина

Звезда «Солдатов» Гришечкин записал последнее любовное послание почти год назад

Стало известно, когда российский актер и звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин, которого не стало в ночь на 16 сентября, записал свое последнее любовное послание к бывшей возлюбленной Диане Бичаровой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Светский хроник».

Автор портала, экс-ведущая радио «Комсомольская правда» Алена Мартынова рассказала, что видео, которое на днях представили в шоу «Малахов» в качестве последнего послания артиста, было записано почти год назад — в ноябре 2022 года. Редактор канала отметила, что знает об этом «из первых уст», ведь именно тогда она эксклюзивно получила послание актера и опубликовала его на своем портале.

Мартынова добавила, что ведущий программы «Малахов» обдурил зрителей, заявив о том, что запись является свежей. «Андрей Малахов в своем ток-шоу продолжает делать сенсации на костях», — подчеркнула она.

В опубликованном ролике Гришечкин заявляет, что всегда будет помнить свою экс-возлюбленную: «У тебя появилась какая-то новая, бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники и на любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать».

Ранее стало известно, что звезда сериала «Солдаты» испытывал проблемы с алкоголем.