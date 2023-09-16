Стало известно о проблемах с алкоголем у звезды «Солдатов» Гришечкина

Mash: актер Гришечкин попал в частную больницу из-за злоупотребления алкоголем

Известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин, ушедший из жизни в ночь на 16 сентября, испытывал проблемы с алкоголем. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, последние восемь дней жизни артист провел в реанимации. Однако до этого он был принудительно отправлен в частный реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем. Там у актера развилась гипертермия (накопление избыточного тепла в организме), из-за чего температура тела поднялась до 39 градусов.

Врачи диагностировали у Гришечкина психическое расстройство из-за злоупотребления алкоголем. Из частной лечебницы его перевели в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц, где врачи боролись за его жизнь более недели.

У запомнившегося по роли полковника Староконя артиста были проблемы с сердцем. Как рассказала основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, Гришечкин должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург, однако из-за болезни отменил поездку.