Стали известны подробности состояния звезды «Солдатов» перед смертью

Mash: актер Гришечкин перед смертью неделю пролежал в реанимации

Известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин, скончавшийся на 62-м году жизни, неделю лежал в реанимации. Подробности состояния артиста стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, у запомнившегося по роли полковника Староконя артиста были проблемы с сердцем. Неделю назад он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказала основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, Гришечкин должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург, однако из-за болезни отменил поездку.

О смерти артиста Бичаровой сообщил 15 сентября племянник Гришечкина Максим. «Сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце», — сказала Бичарова.