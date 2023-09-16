Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:41, 16 сентября 2023Культура

Стали известны подробности состояния звезды «Солдатов» перед смертью

Mash: актер Гришечкин перед смертью неделю пролежал в реанимации

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин, скончавшийся на 62-м году жизни, неделю лежал в реанимации. Подробности состояния артиста стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, у запомнившегося по роли полковника Староконя артиста были проблемы с сердцем. Неделю назад он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказала основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, Гришечкин должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург, однако из-за болезни отменил поездку.

О смерти артиста Бичаровой сообщил 15 сентября племянник Гришечкина Максим. «Сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце», — сказала Бичарова.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности состояния звезды «Солдатов» перед смертью

    Климатических активистов арестовали после блокировки музея

    Момент спасения человека из-под поезда на станции метро в Москве попал на видео

    Стало известно о новых санкциях в отношении фигуристки Дробязко

    Минобороны показало кадры удара дрона-камикадзе «Ланцет» по танку ВСУ

    Сына главного наркобарона современности экстрадировали в США

    Четырехлетняя девочка упала на эскалаторе в подмосковном ТЦ и лишилась пальцев

    Экс-сотрудника Минобороны осудили на девять лет

    Шольц заявил о готовности поддерживать Киев в течение всего конфликта на Украине

    Несовершеннолетнюю россиянку избили в салоне красоты в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости