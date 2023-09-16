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03:11, 16 сентября 2023Культура

Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

KP.RU: умер известный актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Умер известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. Об этом сообщает KP.RU.

Запомнившийся по роли полковника Староконя 61-летний артист неделю назад попал в больницу из-за проблем с сердцем, на днях его самочувствие ухудшилось.

Как рассказала основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, Гришечкин должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург, однако из-за болезни отменил поездку.

«А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце», — сообщила Бичарова.

Ранее, 9 сентября, стало известно, что ушел из жизни 72-летний актер Андрей Шаронов. Об этом сообщила его бывшая студентка, режиссер Александра Лабецкая.

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    Марина Совина
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