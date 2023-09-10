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23:23, 10 сентября 2023Культура

Умер актер Андрей Шаронов

В Петербурге умер актер фильма «Это было за Нарвской заставой» Андрей Шаронов

Фото: страница Александры Лабецкой во «ВКонтакте»

Ушел из жизни 72-летний актер Андрей Шаронов. Об этом сообщила его бывшая студентка, режиссер Александра Лабецкая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Актер умер 9 сентября. Причины смерти артиста не уточняются. Информации о дате и месте прощания с Шароновым пока не сообщается.

«Человек, который привил всех своих студентов уникальной шароновской вакциной культуры, любви к искусству и уважению к профессии», — написала Лабецкая.

Дебютным фильмом Шаронова стала музыкальная комедия «Это было за Нарвской заставой» в 1981 году. Тогда Шаронов разделил съемочную площадку с Александром Демьяненко, Еленой Соловей и Леонидом Серебренниковым.

Шаронов также служил в Театре драмы и комедии на Литейном и преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Ранее сообщалось о смерти советский и российского актера, режиссера, сценариста, художника-мультипликатора, монтажера Константина Арефьева. Ему было 59 лет.

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    Екатерина Подвигина
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