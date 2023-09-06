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09:55, 6 сентября 2023Культура

Умер актер Константин Арефьев

Российский актер и режиссер Константин Арефьев скончался в возрасте 59 лет

Фото: Институт бизнеса и дизайна B&D

Умер советский и российский актер, режиссер, сценарист, художник-мультипликатор, монтажер Константин Арефьев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Союзмультфильма».

«Выражаем искренние соболезнования друзьям и близким Константина Арефьева. Это невосполнимая утрата», — говорится в сообщении мультипликационной студии. Артист скончался 4 сентября в возрасте 59 лет. Отмечается, что причиной смерти стали последствия ранее перенесенного инсульта.

Константин Арефьев родился 8 июля 1964 года. В 1986 году он поступил в ленинградский Институт киноинженеров, а с 1993 по 1995 обучался на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Как постановщик он наиболее прославился по таким анимационным картинам, как «Иван-Хуан», Popcorn, «Крылья для друга», «Рыбак и его душа» и «По Мыху». В качестве актера Арефьев снялся в экспериментальных фильмах режиссера Дмитрия Фролова «Пасечник» 1991 года и «Психическая атака на Советы» того же года выпуска.

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    Сергей Равин
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    Умер актер Константин Арефьев

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