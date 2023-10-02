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20:57, 2 октября 2023Силовые структуры

Иностранец хотел откупиться от гаишника долларами и попал под статью

В Смоленской области возбудили дело против мужчины, который хотел дать взятку

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Смоленской области следователи возбудили дело в отношении ранее судимого мужчины, который попытался откупиться от гаишника долларами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 («Покушение на дачу взятки») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, 28 сентября иностранец у здания пункта полиции пытался дать сотрудникам ДПС 500 долларов, чтобы его не привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Однако силовики отказались от этих денег и сразу же сообщили о попытке дать взятку в полицию, после чего мужчину задержали.

Ранее Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего полицейского к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима за взятки на сумму более 35 миллионов рублей.

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    Варвара Митина
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