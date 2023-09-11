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19:57, 11 сентября 2023Силовые структуры

Гаишника осудили на восемь лет за взятки в 35 миллионов рублей

Суд дал 8 лет инспектору ГИБДД Волгограда за взятки в 35 млн рублей

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего полицейского к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима за взятки на сумму более 35 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура региона.

Денежные средства инспектор технадзора отдела ГИБДД получал от предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками. По информации ведомства, с 2017 по 2020 год бизнесмен передал гаишнику более 35 миллионов рублей, чтобы тот игнорировал нарушения при перевозке пассажиров. Кроме того, сами водители маршруток, которые работали без лицензии, за несколько лет заплатили инспектору более 650 тысяч рублей.

Суд признал его виновным во взяточничестве в особо крупном размере и мошенничестве, а также лишил звания капитана полиции.

Ранее полковника российской полиции осудили на девять лет за коррупцию.

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    Олеся Мицкевич
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