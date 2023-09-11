Полковника российской полиции осудили на девять лет за коррупцию

Суд дал 9 лет экс-главе УЭБиПК УМВД Амурской области за взятки

Благовещенский горсуд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 5 миллионов рублей, лишили права занимать должности на госслужбе и специального звания «полковник полиции».

Следствие и суд установили, что в 2017 году полицейский не пресек незаконную торговлю меховыми изделиями и потребовал 500 тысяч рублей ежемесячно за свое бездействие. В 2021 году он также вымогал 1,2 миллиона рублей за игнорирование коррупционного преступления со стороны бывшего главы городского управления капитального строительства.

Предприниматель сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы. После этого 17 января 2022 года полковника уволили из органов внутренних дел и возбудили против него уголовное дело.