Определены регионы России с самой доступной ипотекой

ЯНАО, Магаданская область и Чукотка оказались регионами с доступной ипотекой

Проще всего взять ипотеку оказалось жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Магаданской области и Чукотки. Регионы России с наиболее доступными кредитами на жилье определили аналитики РИА Новости в своем исследовании.

Чтобы составить рейтинг, специалисты высчитали процент семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на двухкомнатную квартиру и осуществлять при этом повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Предполагалось, что 70 процентов семейного бюджета после вычета прожиточных минимумов на каждого члена семьи идет на погашение ипотеки, а 30 процентов — на необязательные траты.

Так, в ЯНАО оказалось больше всего способных выплачивать кредит на жилье семей — 65 процентов. В Магаданской области чуть меньше — 63 процента, а в Чукотском автономном округе — 58 процентов. Больше половины жителей могут позволить себе квартиру в ипотеку в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах — выплаты будут по силам 55,3 и 54,1 процента жителей соответственно. В первую десятку рейтинга также вошли Мурманская, Сахалинская и Иркутская области, Республики Саха (Якутия) и Коми.

Сложнее всего приобрести недвижимость в Крыму — там комфортно гасить ипотеку могут всего 10,4 процента семей. Трудности наблюдаются также у жителей Кабардино-Балкарской Республики (10 процентов), Севастополя (9,3 процента), Карачаево-Черкесской Республики (8,7 процента) и Дагестана (8,6 процента).

В целом же по России позволить себе ипотеку могут 27,8 процента семей. Как отмечают эксперты, за прошедший год доступность покупки жилья в кредит выросла почти во всех регионах страны. Согласно исследованию, такая динамика актуальна для 78 субъектов, снижение наблюдалось лишь в пяти регионах.

Ранее сообщалось, что вторичное жилье в России может подешеветь до конца года. Специалисты предсказывают стагнацию спроса на этот тип недвижимости и увеличение скидок от продавцов, желающих срочно реализовать объекты.

