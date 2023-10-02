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03:21, 2 октября 2023Бывший СССР

Производитель Bayraktar допустил передачу Украине улучшенных дронов

Производитель Bayraktar допустил передачу «Знаменоносного рейдера» Украине

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar. Об этом рассказал руководитель компании-производителя Baykar Defence Халук Байрактар. Его слова «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).

«Что касается Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — сказал он, отметив, что сотрудники завода трудятся днем и ночью, собирая аппараты для Украины. Уточняется, что данные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно используются на поле боя. Байрактар отметил, что украинские военные в курсе процессов компании.

В планах Baykar Defence — выпуск «всех систем, которые есть» на территории Украины. Планируется наладить не просто сборку, а полноценный выпуск на территории Украины дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, подчеркнул Байрактар.

Ранее сообщалось, что Baykar собирается за 1,5 года достроить на Украине завод по производству БПЛА. Планируется, что на нем будут работать не менее 300 человек.
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    Екатерина Подвигина
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