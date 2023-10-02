Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над российским регионом

Минобороны: около 9:00 пресечена попытка атаки дрона на Белгородскую область

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регион около 9:00 мск, уточнили в военном ведомстве. Целью дрона были объекты на территории России, отметили там.

Беспилотник самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО, подчеркнули в Минобороны.

1 октября система ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью. Попытка атаки на регион была предотвращена, резюмировали в Минобороны.