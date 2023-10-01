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12:08, 1 октября 2023Россия

Минобороны доложило о сбитом над российским регионом беспилотнике ВСУ

Минобороны: средства ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Об этом в воскресенье, 1 октября, доложили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что российские средства ПВО сбили беспилотник противника, который двигался над территорией Белгородской области. Таким образом, как отмечается, «была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам Российской Федерации».

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли район центрального рынка Шебекино под Белгородом. Тогда же глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков отметил, что известно о трех пострадавших. Помимо этого, были повреждены фасады торговых павильонов на рынке, гаражи и автомобили.

В субботу, 30 сентября, Гладков также сообщил об обстреле села в Белгородской области. По его словам, пострадавших нет. На месте проводился подомовой обход после атаки со стороны Украины. Тогда же в Минобороны доложили, что российские войска ПВО пресекли очередную попытку ВСУ обстрелять территории России ракетами реактивной системы залпового огня «Ураган».

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