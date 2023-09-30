Минобороны сообщило об обстреле ВСУ Белгородской области ракетами «Ураган»

Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью 9 украинских ракет «Ураган»

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку обстрела территории России ракетами реактивной системы залпового огня «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Инцидент произошел 30 сентября около 03:45 мск. Дежурные средства ПВО зафиксировали пролет девяти снарядов в Белгородской области. Все они были уничтожены в воздухе.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Летящие в сторону города объекты были сбиты. Пострадавших и разрушений нет.