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09:05, 1 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли район центрального рынка в приграничном российском регионе

Гладков сообщил об обстреле района центрального рынка в Шебекино со стороны ВСУ

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Пока что известно о трех пострадавших. Одна женщина с осколочными ранениями шеи доставлена во вторую городскую больницу Белгорода. Еще двое мужчин получили осколочные ранения ног, им оказали первую медицинскую помощь — один из них согласился поехать в больницу.

«Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и 3 автомобиля», — дополнил информацию Гладков.

Днем ранее Гладков сообщил об обстреле села Муром в Белгородской области. По словам руководителя региона, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, проводится подомовой обход, добавил он.

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    Варвара Кошечкина
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