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14:08, 2 октября 2023Россия

Под Петербургом напившегося до потери сознания третьеклассника сняли с поезда

Напившегося до потери сознания третьеклассника сняли с электрички в Ленобласти

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Напившегося до потери сознания третьеклассника сняли с электрички в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на пути из Санкт-Петербурга в Будогощь. В компании из пяти детей одному мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши ребенка без сознания забрала скорая помощь. Остальные школьники разбежались.

Врачи диагностировали у 10-летнего мальчика состояние тяжелейшего алкогольного опьянения. Он не приходил в сознание всю ночь. Откуда компания взяла спиртное, не уточняется. Пострадавший ребенок живет с матерью-одиночкой. На нее составили протокол.

В июне в Санкт-Петербурге 17-летний школьник выпил этанол и попал в реанимацию с острым пероральным отравлением.

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    Евгения Куликова
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