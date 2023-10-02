Под Петербургом напившегося до потери сознания третьеклассника сняли с поезда

Напившегося до потери сознания третьеклассника сняли с электрички в Ленобласти

Напившегося до потери сознания третьеклассника сняли с электрички в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на пути из Санкт-Петербурга в Будогощь. В компании из пяти детей одному мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши ребенка без сознания забрала скорая помощь. Остальные школьники разбежались.

Врачи диагностировали у 10-летнего мальчика состояние тяжелейшего алкогольного опьянения. Он не приходил в сознание всю ночь. Откуда компания взяла спиртное, не уточняется. Пострадавший ребенок живет с матерью-одиночкой. На нее составили протокол.

В июне в Санкт-Петербурге 17-летний школьник выпил этанол и попал в реанимацию с острым пероральным отравлением.